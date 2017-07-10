Події

14:20 10.07.2017

Постраждалий унаслідок вибуху будинок на Голосіївському проспекті не підлягає відновленню

Триповерховий житловий будинок на Голосіївському проспекті в Києві, де 8 липня стався вибух, перебуває в аварійному стані, його відновлення недоцільне, заявляють у Київській міськдержадміністрації.

"Будинок був зведений орієнтовно в 1948 році. Згідно з висновками експертів, після вибуху він перебуває в аварійному стані. Його експлуатація неможлива, а відновлення - недоцільне. Люди отримають тимчасове житло на час вирішення цієї ситуації", - наводить слова першого заступника голови КМДА Геннадія Пліса прес-служба міськдержадміністрації.

За інформацією КМДА, станом на ранок понеділка до гуртожитку на вул. Оболонській, 34 тимчасово переселено 24 людини з 77 зареєстрованих у будинку. Частина людей наразі вирішує питання тимчасового житла, частина відмовилася від такої пропозиції.

Нині двоє людей - 14-річний син загиблої жінки та один дорослий мешканець будинку - перебувають у лікарні, їхній стан середньої тяжкості.

Вибух у триповерховому житловому будинку на проспекту Голосіївському, 70 стався близько 13:30 8 липня. Внаслідок вибуху загинули дві людини і постраждали шість осіб, зруйновані два поверхи в одному з під'їздів будівлі.

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