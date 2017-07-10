Міністр фінансів і глава МВФ обговорять у Хорватії поточні питання співпраці

Міністр фінансів України Олександр Данилюк і директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду(МВФ) Крістін Лагард мають намір обговорити поточні питання співпраці, повідомляється на веб-сайті Мінфіну.

Згідно з повідомленням, відповідні переговори заплановано у рамках конференції "Відновлення розвитку в Центральній, Східній і Південно-східній Європі: роль державного управління та інституцій", яка наразі триває в Дубровніку (Хорватія).

Як повідомлялося, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман 7 липня заявив про доцільність нової програми співпраці з МВФ, після завершення поточної, для досягнення максимально ефективної взаємодії з Фондом.

Окрім цього, прем'єр-міністр заявив, що має намір обговорювати з МВФ вилучення пункту про земельну реформу з нинішньої програми співпраці.

Відкрита МВФ у березні 2015 року чотирирічна програма EFF загальним обсягом SDR12, 348 млрд (близько $16, 75 млрд за поточним курсом) з першим траншем у $5 млрд спочатку передбачала щоквартальний перегляд програми, виділення в 2015 році ще трьох траншів за SDR1,18 млрд (близько $1,6 млрд) і зменшення квартальних траншів у 2016-2018 рр. до SDR0,44 млрд($0, 6 млрд).

Україна змогла отримати з невеликою затримкою другий транш за цією програмою на $1,7 млрд на початку серпня 2015 року, після чого виникла тривала пауза у зв'язку з невиконанням низки умов, політичною кризою і зміною уряду.

Після приходу нового Кабміну на чолі з В.Гройсманом, у квітні 2016 року, переговори про продовження фінансування були відновлені, проте МВФ вирішив виділити третій транш у розмірі $1 млрд лише у середині вересня, четвертий - 3 квітня 2017 року.

Згідно з новим графіком подальших переглядів економічної програми України, затвердженим радою директорів разом із четвертим траншем, до кінця 2017 року були заплановані три перегляди: четвертий - у середині травня, п'ятий - у середині серпня, шостий - у середині листопада. У разі успішного виконання владою встановлених програмою вимог Україна за підсумками четвертого перегляду може залучити $1,907 млрд, за підсумками п'ятого - $1, 28 млрд, за підсумками шостого - $1, 28 млрд. Загалом – близько $4, 46 млрд.

У 2018 році заплановані інші чотири перегляди, за підсумками яких Україна може залучити близько $955 млн. Загалом - $3,82 млрд.

Міністр фінансів України Олександр Данилюк 5 липня заявив, що очікує осіннього рішення МВФ щодо надання Україні чергового кредитного транша у рамках програми EFF. За його словами, основною вимогою Фонду є проведення пенсійної реформи.