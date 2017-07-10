Події

16:10 10.07.2017

Відкриття нового офісу представництва НАТО в Києві відбулося за участю генсека Альянсу

Урочисте відкриття нового офісу представництва НАТО в Україні відбулося в Києві в понеділок за участю генерального секретаря Альянсу Єнса Столтенберга та віце-прем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванни Климпуш-Цинцадзе.

"Це унікальне дипломатичне представництво в країні, яка є партнером. У жодній іншій країні такого повномасштабного представництва немає", - зазначила віце-прем'єр.

І.Климпуш-Цинцадзе наголосила, що в українському суспільстві нині є консенсус щодо євроатлантичної інтеграції. "Вступ до Альянсу не вирішить усіх наших проблем у сфері безпеки, і на сьогодні про вступ не йдеться. Але якщо хтось може сприяти дотриманню суверенітету і територіальної цілісності України, то це члени НАТО. Процес вступу України до Альянсу є потужним стимулом для перетворень усередині України", - сказала вона.

У свою чергу генсек НАТО зазначив, що Альянс надає потужну підтримку офіційному Києву.

"Ми посилюватимемо і поглиблюватимемо нашу допомогу Україні в різних сферах. Нова будівля та поліпшені умови роботи представництва НАТО дадуть змогу нам працювати ефективніше в питанні підтримки України на шляху реформ і в посиленні її обороноздатності", - наголосив Є.Столтенберг.

Нове представництво НАТО в Києві розташоване за адресою: вул. Сікорського, 4-л, поруч із посольством США.

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