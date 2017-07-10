Події

16:32 10.07.2017

"Нафтогаз" і "Газпром" провели перший раунд переговорів, наступний відбудеться поточного тижня

НАК "Нафтогаз України" і російський "Газпром" провели перший раунд переговорів у рамках окремого проміжного рішення Стокгольмського арбітражу за контрактом на постачання газу, наступний раунд переговорів відбудеться поточного тижня, повідомив журналістам глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

"Відбувся перший раунд, була зустріч. Наступний, ми очікуємо, відбудеться цього тижня", - сказав він.

А.Коболєв додав, що будь-яких інших деталей розкривати не може.

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