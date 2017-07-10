"Газзбути" не можуть пояснити заборгованість перед "Нафтогазом" на 10 млрд грн

Постачальники газу за PSO "газзбути" не можуть обґрунтувати заборгованість перед НАК "Нафтогаз України" обсягом близько 10 млрд грн, повідомив журналістам голова НАК Андрій Коболєв у Києві в понеділок.

"Ситуація із "газзбутами" критична: вони заборгували нам близько 30 млрд грн. Це не пояснюється заборгованістю, яка існує перед ними у бюджету. Вона набагато менша, різниця - близько 10 млрд грн, за якими ми не можемо отримати пояснень", - сказав він.

А.Коболєв додав, що нині "Нафтогаз" провадить переговори з урядом, щоб передати функцію постачання газу за PSO населенню від приватних "газзбутів" до "Нафтогазу".

"Проблема збільшується і схожа на банальну бульку, яка незабаром лопне, і це всі відчують", - резюмував голова "Нафтогазу".