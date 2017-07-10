Столтенберг закликав Росію вивести війська з території України і забезпечити безперешкодний доступ для СММ ОБСЄ

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликає Росію вивести свої війська з території України, а також наголошує на необхідності безперешкодного доступу співробітників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ до усієї території Донбасу.

"Росія має вивести свої сили і військові засоби з території, яка є міжнародно визнаною територією України, а співробітники ОБСЄ повинні мати безперешкодний доступ до території України", - сказав він на засіданні Верховної Ради у понеділок.

Є.Столтенберг також зазначив, що Росія намагається дестабілізувати ситуацію в Україні за допомогою бойовиків на Донбасі, використовуючи кібератаки, дезінформацію, а також військову присутність російських військ на Донбасі.

Відповідаючи на запитання про можливість надання Україні зброї, Є.Столтенберг наголосив, що Альянс як організація не має свого власного озброєння, проте йому відомо про проведення двосторонніх переговорів між Україною і країнами - членами НАТО про надання Україні такої зброї.