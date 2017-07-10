Події

17:38 10.07.2017

Кіберполіція отримала близько 3 тис. звернень про атаки вірусу Petya.A

Департамент кіберполіції Національної поліції України на 10 липня отримав близько 3 тис. повідомлень від фізичних і юридичних осіб про блокування роботи комп'ютерної техніки вірусом-шифрувальником Petya.A.

"На сьогодні до департаменту кіберполіції звернулися вже близько 3 тис. осіб. З офіційними заявами - вже понад 1,5 тис., з них, близько 200 заяв - це державний сектор, а уся інша частина - приватний сектор", - зазначив заступник начальника департаменту кіберполіції Геннадій Дубок під час "круглого столу" в Києві.

Він, уточнив, що зараз розслідуванням цих інцидентів цілодобово займається окрема група фахівців, в якій працюють й іноземні експерти.

"На сьогодні з тих 1,5 тис. офіційних заяв відкрито понад 800 кримінальних проваджень за ст. 361 КК України - Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж або мереж електрозв'язку", - зазначив він, додавши, що після інших заяв кримінальні провадження також будуть відкриті найближчим часом.

Як повідомлялося, масштабна вірусна атака на корпоративні мережі та мережі органів української влади сталася 27 червня.

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