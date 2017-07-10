Лоу-кост Ryanair зупинив продаж квитків на рейси до України

Найбільший європейський лоу-кост авіаперевізник Ryanair (Ірландія) зупинив продаж на рейси, заплановані до виконання в Київ і Львів.

Про це свідчить система продажу квитків на сайті авіакомпанії.

Жодних офіційних заяв компанії на сайті немає, проте придбати квитки на українські рейси неможливо.

Раніше повідомлялося, що Ryanair заявив про намір у 2017 році запустити рейси за чотирма напрямками з Києва і семи - зі Львова.

За словами комерційного директора компанії Девіда О'Браєна, з Києва планувалося запустити рейси до Ейндговена, Лондона, Манчестера і Стокгольма. Загалом планувалося 15 рейсів тиждень за цима напрямками. Зі Львова Ryanair планував запустити рейси до Лондона, Ейнговена, Берліна і Меммінгена, Кракова, Вроцлава, Будапешта.

Як зазначав Д.О 'Брайєн, рейси з Львова до Ейндговена, Лондона, Берліна, Будапешта і, Меммінгена мали здійснюватися двічі на тиждень, до Кракова і Вроцлава - тричі на тиждень. Рейси з Києва до Ейндговена і Манчестера планувалося виконувати тричі на тиждень, Стокгольм - чотири, Лондона - п'ять разів на тиждень. Загалом компанія заявляла про намір перевозити з Києва і Львова по 250 тис. пасажирів щороку.

Проте, в понеділок 10 липня глава київського аеропорту "Бориспіль" Павло Рябікін заявив, що Ryanair висуває "Борисполю" вимоги щодо польотів до Києва, які не відповідають українському законодавству. "Перше: вони вимагають, щоб спірні питання вирішувалися в Лондонському арбітражі із застосуванням лондонського права. Ми ж наполягаємо, що питання мають вирішуватися в судовому порядку в українських інстанціях", - сказав він.

Серед інших таких умов, як стверджує директор аеропорту, - безкоштовна аеронавігація, стійкі реєстрації, стоянки таксі, площі під рекламу, офіси продажу квитків, вимоги про 60 днів кредитування з боку аеропорту і виплата 35% прибутку від діяльності магазинів безмитної торгівлі (duty free), закріплення пасажирського збору в сумі $7,5 на п'ять років.

П.Рябікін заявив, що не має наміру підписувати договір з Ryanair, доки в ньому не усунуть усі розбіжності.

Трохи пізніше міністр інфраструктури України Володимир Омелян висловив припущення, що неконструктивна позиція аеропорту призведе до відмови авіакомпанії Ryanair від планів розпочати польоти до України.

"Найімовірніше, сьогодні буде оголошення про скасування польотів Ryanair до України", - написав міністр на своїй сторінці в Facebook в понеділок після прес-конференції глави "Борисполя".

У свою чергу, В.Омелян знову припустив, що перешкоди приходу Ryanair до України пов'язані з небажанням відкритої конкуренції з боку найбільшої української держкомпанії "Міжнародні авіалінії України", що заборгувала бюджету близько 400 млн грн

При цьому міністр звинуватив главу "Борисполя" в розголошуванні конфіденційних умов договору.

Він також нагадав про указ президента, згідно з яким доручено збільшити кількість авіарейсів до аеропортів держав-членів ЄС, зокрема із залученням авіаперевізників, що працюють за моделлю "лоу-кост", і доручення прем'єра розробити програму розвитку ринку авіаперевезень, а також аеропортів.

Окрім іншого, В.Омелян нагадав, що Мінінфраструктури знизило тарифи аеропортів і збори для усіх без винятку авіакомпаній.