Події

18:42 10.07.2017

РНБО виступає за направлення 6 млрд грн конфіскованих коштів на оборону

Рада національної безпеки і оборони України виступає за розподіл конфіскованих коштів екс-чиновників часів президентства Віктора Януковича на сектор безпеки і оборони, повідомив секретар РНБО Олександр Турчинов.

"Прийнято рішення про початок фінансування державного бюджету за рахунок конфіскованих фінансових ресурсів. Це кошти, які були конфісковані з рахунків, які були в Ощадбанку, інших банках України, і які були пов’язані з оточенням екс-президента Януковича. З цих коштів за спецфондом бюджету запропоновано профінансувати сектор безпеки і оборони на 6 млрд грн", - сказав О.Турчинов на брифінгу після засідання Ради національної безпеки і оборони в понеділок у Києві.

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Інтерфакс-Україна
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