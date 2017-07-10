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19:50 10.07.2017

РНБО рекомендує Кабміну збільшити видатки на оборону і безпеку майже на 3 млрд грн

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександр Турчинов заявив, що уряду буде запропоновано збільшити витрати загального фонду державного бюджету на 2017 рік на безпеку і оборону на суму близько 3 млрд грн

"Запропоновано збільшити витрати сектора безпеки і оборони - саме за цією позицією на суму близько 3 млрд грн", - сказав він на брифінгу після засідання РНБО в понеділок у Києві.

За його словами, це стосується і Міністерства оборони, і Національної гвардії, і розвідки, і Національної поліції, і питань, пов'язаних із кібербезпекою.

"Також із загального фонду держбюджету запропоновано збільшити на 400 млн грн фінансування пенітенціарної системи Мін’юсту", - сказав секретар РНБО, зазначивши, що уряд і Мін’юст мають найближчим часом представити реформу Пенітенціарної служби України.

За словами О.Турчинова, витрати на безпеку і оборону пов'язані з тією ситуацією і тими загрозами, які сьогодні постають перед Україною. "Передусім це пов'язано з продовженням агресії РФ проти України", - сказав він.

Як повідомлялася, 22 червня 2017 року Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект уряду про правки до Держбюджету- 2017(№6600) щодо збільшення його доходів і видатків на 26 млрд грн

Проголосований у першому читанні законопроект передбачав виділення на оборону і безпеку 2,66 млрд грн

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