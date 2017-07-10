Події

20:27 10.07.2017

Біометричний контроль іноземців для громадян ЄС практичних наслідків не матиме

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін зазначає, що рішення РНБО про введення системи біометричного контролю для громадян іноземних держав, що в'їжджають до країни, не матиме практичних наслідків ні для громадян Євросоюзу, ні для громадян інших країн з аналогічними біометричними документами.

"Ми прекрасно розуміємо, що в контексті безвізового режиму, який працює для біометричних паспортів, у нас немає проблем не лише з Європейським Союзом, але і з іншими країнами, у яких є біометричні паспорти за стандартами ІКАО (Міжнародної організації цивільної авіації - ІФ). Таким чином, для ЄС це рішення фактично не матиме особливих практичних наслідків", - сказав П.Клімкін на брифінгу з португальським колегою Аугусто Сантушем Сільвою (Augusto Santos Silva) у понеділок у Києві, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна" про можливий вплив рішення РНБО України запровадити в'їзд для громадян іноземних держав за біометричними паспортами на режим взаємних поїздок між Україною та іншими країнами, зокрема ЄС.

Міністр також зауважив: щойно Україна технічно підготує реєстр біометричних даних, це рішення РНБО буде реалізовано. При цьому він наголосив, що "це лише перший елемент".

П.Клімкін зазначив, що представив сьогоднішньому засіданні РНБО у понеділок у Києві комплекс рішень, які є інтегрованою системою контролю за в'їздом/виїздом, також за пересуванням усередині країни громадян Російської Федерації.

"По цьому я послідовно виступаю, і це схвалено, що на наступних етапах буде також контроль, але це буде спрямовано вже чітко на загрози, які у нас є, саме на Російську Федерацію", - наголосив глава МЗС України.

За його словами, заплановано впровадити процедуру попереднього попередження про поїздки і контроль за пересуванням усередині України такими громадянами.

Як повідомлялося, 10 липня секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов за підсумками засідання, що відбулося, поінформував, що для громадян РФ, що мешкають на території України, вводиться обов'язкова реєстрація за місцем проживання і необхідність подання інформації щодо переміщення територією країни.

Він також повідомив, що РНБО України прийняла рішення про введення системи біометричного контролю для громадян іноземних держав, що в'їжджають до України, і впровадження електронної системи попередньої реєстрації для громадян РФ, що мають намір в'їхати до України, до 1 січня 2018 року.

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