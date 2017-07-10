Ryanair заявив про відмову від виходу на ринок України через порушення "Борисполем" своїх зобов'язань

Найбільша європейська авіакомпанія Ryanair оголосила про відмову від свого виходу на український ринок після того, як державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль"(Київ) порушило угоду, досягнуту у березні цього року в Мінінфраструктури з посадовцями аеропорту та його нинішнім генеральним директором Павлом Рябікіним, зазначається в заяві компанії в понеділок.

"Ми жалкуємо з приводу того, що аеропорт Києва продемонстрував, що Україна ще не є достатньо зрілим або надійним місцем для інвестицій потужного авіафлоту Ryanair", - прокоментував це рішення головний комерційний директор (CCO) Ryanair Девід О'Браєн (David O'Brien).

За його словами, "Бориспіль" обрав захист авіакомпаній з високими тарифами, зокрема й "Міжнародні авіалінії України", і позбавляє українських споживачів і відвідувачів країни доступу до низьких тарифів в Європі і широкої мережі маршрутів.

"У результаті у Ryanair немає вибору, окрім як скасувати 4 нових київських маршрути і 7 нових львівських маршрутів, що призведе до втрати понад 500 тис. пасажирів і 400 робочих місць лише у перший рік, що забезпечило б значне зростання економіки України", - додав Д.О'Браєн.

Він висловив жаль, що аеропорт Львова став жертвою рішення "Борисполя".

За його словами, Ryanair передасть потужності, що планувалися для України, конкуруючим ринкам, таким як Німеччина, Ізраїль і Польща.

"Ryanair виросте з 130 мільйонів пасажирів цього року до 200 мільйонів пасажирів до 2024 року і зберігає надію, що Україна зможе узяти участь в цьому зростанні у певний момент в майбутньому", - сказав О'Браєн.

Компанія в повідомленні запропонувала усім клієнтам, які вже придбали квитки на оголошені рейси з і до України написати електронні листи для повернення сплачених коштів.

Раніше в понеділок П.Рябікін заявив, що Ryanair висуває "Борисполю" вимоги щодо польотів до Києва, які не відповідають українському законодавству. "Перше: вони вимагають, щоб спірні питання вирішувалися в Лондонському арбітражі із застосуванням лондонського права. Ми ж наполягаємо, що питання мають вирішуватися в судовому порядку в українських інстанціях", - сказав він.

Серед інших таких умов, як стверджує директор аеропорту, - безкоштовна аеронавігація, стійкі реєстрації, стоянки таксі, площі під рекламу, офіси продажу квитків, вимоги про 60 днів кредитування з боку аеропорту і виплата 35% прибутку від діяльності магазинів безмитної торгівлі (duty free), закріплення пасажирського збору в сумі $7,5 на п'ять років.

П.Рябікін заявив, що не має наміру підписувати договір з Ryanair, доки не усунуть розбіжності в пунктах договору.

Таку позицію різко розкритикував міністр інфраструктури Володимир Омелян. Він знову висловив припущення, що перешкоди приходу Ryanair до України пов'язані з небажанням відкритої конкуренції з боку найбільшої української держкомпанії "Міжнародні авіалінії України", що заборгувала бюджету близько 400 млн грн

Міністр звинуватив главу "Борисполя" в розголошуванні конфіденційних умов договору. Він також нагадав про указ президента, згідно з яким доручено збільшити кількість авіарейсів до аеропортів держав-членів ЄС, зокрема із залученням авіаперевізників, що працюють за моделлю "лоу-кост", і доручення прем'єра розробити програму розвитку ринку авіаперевезень, а також аеропортів.