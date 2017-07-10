Природні пожежі вирують в канадській провінції Британська Колумбія, тисячі людей евакуйовано

Тисячі людей евакуйовано через природні пожежі в провінції Британська Колумбія на заході Канади, повідомив в понеділок в ефірі канадського телебачення Сі-Бі-Сі представник глави місцевої пожежної служби Кевін Скрепнек.

За його словами, більше 10 тис. чоловік були змушені покинути домівки після того, як в п'ятницю почалися природні пожежі. Ситуацію ускладнюють посушлива погода і сильні вітри.

Через розгул стихії в провінції вперше з 2003 року запроваджено режим надзвичайного стану. Для боротьби з вогнем зайняті 1,6 тис. пожежних. До ліквідації вогню готова підключитися армія, яка виділяє військові літаки і вертольоти.

Згідно з офіційними даними, до полудня неділі вогнем було розорене 24 тис. га території, при цьому очікується розширення постраждалих від вогню площ.

Британська Колумбія запросила з надзвичайних фондів 100 млн канадських доларів ($ 78 млн).

Очікується, що канадський Червоний Хрест виділить по 600 канадських доларів всім переміщеним особам в якості першорядної допомоги.

Допомогу надає і асоціація постраждалих в результаті однієї з найбільш руйнівних пожеж в історії Канади в Макмюррей в травні 2016 року, яка направила до Британської Колумбії запаси води і палива.