Зусилля НАТО з підтримки діалогу з РФ не приносять бажаного результату

Голова Військового комітету НАТО генерал Петер Павел (чеськ. Petr Pavel) зазначає, що військова політика Північноатлантичного альянсу щодо Російської Федерації в частині підтримки діалогу не дає бажаного результату, повідомляє Управління по зв'язках з громадськістю Збройних сил України.

"Військова політика НАТО щодо Росії базується на двох стовпах. Перший - це оборона і стримування. Другий - зусилля по підтримці діалогу. Якщо в першій сфері ми досягаємо успіху, то в другій наші зусилля не приносять бажаного результату", - сказав П.Павел під час зустрічі з начальником Генерального штабу Збройних сил України Віктором Муженко в понеділок у Києві.

Голова Військового комітету НАТО зазначив, що політика Північноатлантичного Альянсу у військовій сфері активно змінюється.

"Ми робимо ставку не на кількість військ, але на їх багатонаціональність, рішучість і здатність при необхідності швидко нарощувати військову присутність", - зазначив П.Павел.

Він додав, що практичним втіленням такої політики є розгортання в країнах Балтії і в Польщі передових багатонаціональних угруповань Альянсу.

Голова Військового комітету НАТО також дав високу оцінку роботі з реформування і розвитку ЗСУ: "Заслуговує на особливу повагу шлях, який Збройні сили України подолали за останні три роки. Трансформація, по якій ви проходите, вражає, незважаючи на те, що реформи йдуть паралельно з веденням постійних бойових дій на Сході".

У свою чергу В.Муженко зазначив, що 20 років особливого партнерства між Україною і НАТО були роками постійного розвитку і вдосконалення форм співробітництва, що дозволило Україні знаходити найбільш оптимальні напрямки для якісної трансформації національних Збройних сил.

"Ми високо цінуємо підтримку і солідарність, яку відчуваємо в ці непрості часи з боку НАТО, всіх 29 країн. Сам факт того, що представницька делегація Північноатлантичної ради НАТО відвідує нашу державу з візитом з нагоди 20-річчя підписання Хартії про особливе партнерство, свідчить про те, що ми взаємно зацікавлені в продовженні руху на зустріч один одному", - сказав начгенштабу ЗСУ.