Події

21:32 10.07.2017

Уряд повинен розібратися в ситуації з відмовою Ryanair літати в Україну

Кабінет міністрів України повинен розібратися в ситуації з відмовою найбільшої європейської авіакомпанії Ryanair від запланованого входу в Україну з огляду на нібито порушення договору з боку державного підприємства "Міжнародний аеропорт "Бориспіль"(Київ).

Таку думку агентству "Інтерфакс-Україна" висловив голова Офісу по залученню і підтримці інвестицій при українському уряді Даніель Білак.

"Якщо вони так вважають, цікаво, які були докази. Думаю, уряду потрібно розібратися в цьому", - сказав він в понеділок увечері.

Д.Білак зазначив, що думка Ryanair про те, що аеропортом захищалися високі тарифи, насправді могло бути, зокрема, і захистом національних інтересів.

"Адже ми теж не можемо дозволити собі розкіш за будь-яку ціну працювати з будь-яким провайдером. Потрібно розібратися. Ясно, що вони (Ryanair - ІФ) будуть говорити, що ми не готові. Потрібно почути, що скажуть учасники переговорів на це: аеропорти "Бориспіль" і "Львів", як вони можуть це обґрунтувати", - сказав він.

Як повідомлялося, Ryanair в понеділок увечері, 10 липня, оголосив про скасування свого запланованого входу в Україну після того,як аеропорт "Бориспіль" порушив угоду, досягнуту в березні цього року в Мінінфраструктури з посадовими особами аеропорту і його нинішнім генеральним директором Павлом Рябікиним.

"Ми шкодуємо про те, що аеропорт Києва продемонстрував, що Україна ще не є достатньо зрілим або надійним місцем для інвестицій потужного авіафлоту Ryanair", - прокоментував це рішення головний комерційний директор (CCO) Ryanair Девід О'Брайен (David O'Brien).

За його словами, "Бориспіль" вибрав захист авіакомпаній з високими тарифами, включаючи "Міжнародні авіалінії України", і позбавляє українських споживачів і відвідувачів країни доступу до низьких тарифів в Європі і широкої мережі маршрутів.

Він висловив жаль, що аеропорт Львова став жертвою рішення "Борисполя".

Компанія в повідомленні запропонувала всім клієнтам, які вже купили квитки на оголошені рейси з/в Україну зв'язатися з нею поштою для повернення сплачених коштів.

Раніше в понеділок П.Рябікін заявив, що Ryanair висуває "Борисполю" вимоги щодо польотів до Києва, які не відповідають українському законодавству. "Перше: вони вимагають, щоб спірні питання вирішувалися в Лондонському арбітражі із застосуванням лондонського права. Ми ж наполягаємо, що питання повинні вирішуватися в судовому порядку в українських інстанціях", - сказав він.

Серед інших таких умов, як стверджує директор аеропорту, - безкоштовна аеронавігація, стійки реєстрації, стоянки таксі, площі під рекламу, офіси продажу квитків, вимоги про 60 днів кредитування з боку аеропорту і виплата 35% прибутку від діяльності магазинів дьюті-фрі, закріплення пасажирського збору в сумі $ 7,5 на п'ять років.

П.Рябікін заявив, що не має наміру підписувати договір з Ryanair, поки не будуть зняті всі розбіжності в пунктах договору.

Таку позицію різко розкритикував міністр інфраструктури Володимир Омелян. Він знову висловив припущення, що перешкоди приходу Ryanair в Україні пов'язані з небажанням відкритої конкуренції з боку найбільшої української держкомпанії "Міжнародні авіалінії України", яка заборгувала бюджету близько 400 млн грн.

Міністр звинуватив главу "Борисполя" в розголошенні конфіденційних умов договору.

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