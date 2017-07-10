Фракція БПП виключила нардепа Розенблата зі свого складу

Парламентська фракція "Блок Петра Порошенко" більшістю голосів прийняла рішення виключити народного депутата Борислава Розенблата з членів фракції на його прохання, а також підтримала зняття з нього депутатської недоторканності.

Як повідомляє прес-служба партії БПП, на засіданні фракції в понеділок Б.Розенблат особисто звернувся до однопартійців з проханням проголосувати за зняття з нього депутатської недоторканності.

"Я прошу дати мені можливість захистити себе в суді. Я готовий відповідати за всі свої вчинки. У сесійній залі під час розгляду мого питання, я здам всі свої закордонні паспорти. Паспорту іншої країни у мене немає. Щоб не було плям на "БПП" , я вийду з фракції на час проведення слідства і суду", - сказав Б.Розенблат перед голосуванням фракції.

Фракція також проголосувала за позбавлення депутатської недоторканності і притягнення до відповідальності всіх шести народних депутатів, на яких були подання Генеральної прокуратури.

Раніше 7 липня 2017 року Комітет Верховної Ради з питань регламенту визнав законними і обгрунтованими всі три подання генерального прокурора України Юрія Луценка щодо народного депутата Б.Розенблата: на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт.

Як повідомлялося, 19 червня 2017 року правоохоронні органи затримали охоронця нардепа Б.Розенблата нібито при отриманні хабара в сумі $ 200 тис. за вирішення питання з ліцензуванням видобутку бурштину.

Пізніше ряд ЗМІ з посиланням на джерело в НАБУ повідомив, що хабар, за який затриманий охоронець, призначався двом парламентаріям, в тому числі депутату Максиму Полякову (фракція "Народний фронт").

Сам М.Поляков назвав дії НАБУ політичним замовленням і заявив про тиск на його дружину і помічників.

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник 20 червня повідомив, що детективи агентства і прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури зібрали достатньо доказів для зняття депутатської недоторканності з депутатів Б.Розенблата і М.Полякова.

Генеральний прокурор Юрій Луценко 21 червня направив до парламенту подання про дачу згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт Б.Розенблата, в діях якого, за його словами, вбачаються ознаки зловживання впливом і хабарництва на загальну суму $ 280 тис.