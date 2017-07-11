Школяр знайшов в газеті телефон шефа Пентагону і взяв у нього інтерв'ю

Американський школяр Тедді Фішер випадково побачив в газеті номер телефон глави Пентагону Джеймса Меттіса і взяв у нього 45-хвилинне інтерв'ю, пише в понеділок New York Post.

Підліток розгледів телефон на фотографії, якою проілюструвала свою статтю газета Washington Post. На ній був охоронець Трампа зі стопкою документів в руках, а на одній з паперів було написано ім'я Меттіса з номером навпроти нього. Пізніше знімок видалили з сайту видання.

"Я подзвонив йому, щоб переконатися, що це він, тому що мені було цікаво, і це дійсно був його голос", - розповів підприємливий школяр.

Він відправив Меттіс повідомлення і домовився з ним про інтерв'ю. Глава Пентагону передзвонив йому, після чого вони три чверті години обговорювали питання зовнішньої і внутрішньої політики США.

Пізніше інтерв'ю з шефом Пентагону вийшло в шкільній газеті.