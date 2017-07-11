Події

10:09 11.07.2017

Туск, Юнкер і Федеріка Могеріні прибудуть до Києва для участі в саміті Україна-ЄС

У Києві 12-13 липня відбудеться черговий, 19-й саміт Україна - ЄС.

За інформацією представництва Євросоюзу в Україні, ЄС на саміті представлятимуть президент Європейської Ради Дональд Туск, президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер і високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні. Також від європейської сторони у саміті візьмуть участь віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, а також єврокомісари Йоханнес Ган і Сесілія Мальмстрем.

Українську сторону на саміті очолить президент Петро Порошенко.

"Під час саміту лідери держав та інституцій ЄС відзначать завершення процесу ратифікації Угоди про асоціацію і нещодавній вступ у силу безвізового режиму для громадян України. Все це є як конкретними результатами, так і важливими кроками в процесі поглиблення партнерства між ЄС і Україною", - зазначили у представництві ЄС.

Крім того, згідно з інформацією, саміт обговорить прогрес українських реформ та їх підтримку з боку ЄС. "Серед інших тем розмов лідерів будуть питання, пов'язані з конфліктом і кризою на сході України, а також регіональні питання та питання зовнішньої політики. Серед них: відносини з Росією, енергетична безпека та підготовка саміту "Східного партнерства", який заплановано провести в Брюсселі в листопаді 2017 року", - зазначили в диппредставництві.

Згідно з програмою, пленарне засідання саміту Україна-ЄС відкриється об 11 ранку 13 липня, після чого очікується спільна прес-конференція за підсумками заходу.

За інформацією агентства "Інтерфакс-Україна", наразі немає ясності щодо спільної заяви за підсумками саміту. Джерела повідомляють, що причиною цього є блокування Нідерландами фіксації в спільній заяві положення про визнання Євросоюзом європейських прагнень України. Київ наполягає на такому формулюванні та у разі, якщо ЄС відмовиться вносити її до тексту, може навіть відмовитися від спільної заяви.

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