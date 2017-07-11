Події

12:55 11.07.2017

Волкер зустрівся з нардепами, а також із представниками України в політичній та гуманітарній підгрупах ТКГ

Спеціальний представник США з питань України Курт Волкер (Kurt Volker) зустрівся з депутатами Верховної Ради і представниками Києва у політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі, повідомила представниця України в політичній підгрупі ТКГ групи Ольга Айвазовська.

"Сьогодні відбулася зустріч депутатів ВРУ з різних фракцій і представників України в політичній підгрупі ТКГ у Мінську зі спеціальним уповноваженим США щодо мирного врегулювання на Донбасі Куртом Волкером. Можу підтвердити, що є розуміння щодо природи збройного конфлікту і ролі РФ. Це дуже оптимістично, як на мене", - написала вона на своїй сторінці в соцмережі Facebook у вівторок.

У свою чергу перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко, яка також брала участь у зустрічі з К.Волкерjv, повідомила, що сторони обмінялися думками з питань безпеки та гуманітарної ситуації на Донбасі, невиконання Мінських угод і шляхів їх імплементації.

"Я розповіла про проблеми із звільненням заручників, колеги зосередилися на залученні ВР до мирного процесу, говорили про нашу законотворчу роботу, спрямовану на підтримку громадян з окупованих територій (як закони в освітній та соціальних сферах). Відвертий обмін думками, роль парламенту в миротворчих процесах залишається надважливим ", - написала І.Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

Раніше цього дня К.Волкер обговорив з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом нинішню ситуацію на Донбасі, а також підходи до її врегулювання.

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