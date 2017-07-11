Омелян внесе до Кабміну подання про звільнення глави аеропорту "Бориспіль"

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян намір винести на чергове засідання уряду в середу, 12 липня, подання про звільнення генерального директора держпідприємства "Міжнародний аеропорт "Бориспіль"(Київ) Павла Рябікіна.

Таку інформацію агентству "Інтерфакс-Україна" підтвердили в прес-службі міністерства у вівторок.

Як повідомлялося, Ryanair у понеділок увечері, 10 липня, оголосив про скасування свого запланованого виходу на ринок України після того, як аеропорт "Бориспіль" порушив угоду, досягнуту в березні цього року в Мінінфраструктури з посадовими особами аеропорту і його нинішнім генеральним директором П.Рябікіним.

"Ми шкодуємо про те, що аеропорт Києва продемонстрував, що Україна ще не є достатньо зрілим або надійним місцем для інвестицій потужного авіафлоту Ryanair", - прокоментував це рішення головний комерційний директор (CCO) Ryanair Девід О'Браєн (David O'Brien).

За його словами, "Бориспіль" обрав захист авіакомпаній з високими тарифами, зокрема й "Міжнародні авіалінії України", і позбавляє українських споживачів і гостей країни доступу до низьких тарифів в Європі та широкої мережі маршрутів.

Він висловив жаль, що аеропорт Львова став жертвою рішення "Борисполя".

Компанія в повідомленні запропонувала усім клієнтам, які вже придбали квитки на оголошені рейси з/до України надіслати листа для повернення сплачених коштів.

Раніше в понеділок П.Рябікін заявив, що Ryanair висуває "Борисполю" вимоги щодо польотів до Києва, які не відповідають українському законодавству. "Перше: вони вимагають, щоб спірні питання вирішувалися в Лондонському арбітражі із застосуванням лондонського права. Ми ж наполягаємо, що питання мають вирішуватися в судовому порядку в українських інстанціях", - сказав він.

Серед інших таких умов, як стверджує директор аеропорту, - безкоштовна аеронавігація, стійки реєстрації, стоянки таксі, площі під рекламу, офіси продажу квитків, вимоги про 60 днів кредитування з боку аеропорту і виплата 35% прибутку від діяльності магазинів безмитної торгівлі, закріплення пасажирського збору в сумі $7,5 на п'ять років.

П.Рябікін заявив, що не має наміру підписувати договір з Ryanair, доки не будуть зняті всі розбіжності в пунктах договору.

Таку позицію вдень у понеділок різко розкритикував В.Омелян, який укотре висловив припущення, що перешкоди приходу Ryanair в Україні пов'язані з небажанням відкритої конкуренції з боку найбільшої української держкомпанії "Міжнародні авіалінії України", яка заборгувала бюджету близько 400 млн грн

Міністр звинуватив главу "Борисполя" в розголошенні конфіденційних умов договору.