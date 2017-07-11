У житловому секторі Авдіївки незабаром відновлять вуличне освітлення, а до Дня Незалежності підведуть га

Керівництво військово-цивільної адміністрації м. Авдіївки дало розпорядження місцевим комунальникам почати роботи з ремонту системи вуличного освітлення в темний час доби на низці вулиць, повідомляє у вівторок вдень прес-центр штабу АТО.

"Так, зовсім скоро стане ясно на вулицях: Незалежності, Сапронова, Лесі Українки, Донецькій, Коцюбинського, Залізничній. Також вуличні ліхтарі засвітяться на вулицях: Степовій, Первомайській, Чистякова, Довіри, Тургенєва та провулку Шестакова", - йдеться в повідомленні , оприлюдненому на сторінці прес-центру штабу в соцмережі Фейсбук.

В інформації також зазначається, що підведення автономного газу в Авдіївку планують завершити до Дня Незалежності 24 серпня. "Зараз такі роботи розпочато. Раніше газопостачання та електропостачання йшло в Авдіївку з Макіївки, під час інтенсивних ворожих обстрілів воно було зруйноване", - додали в прес-центрі.

При цьому нова лінія електропередач у місто була проведена ще в квітні, і проблем з електропостачанням поки що в населеному пункті немає.