Мінагропрод планує цього тижня вирішити питання запуску 20% компенсації аграріям від вартості сільгосптехніки

Міністерство аграрної політики та продовольства має намір протягом двох-трьох днів завершити підписання договорів про взаємодію з державними банками для запуску механізму 20% компенсації аграріям від вартості вітчизняної сільгосптехніки.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Нацкомітеті з промислового розвитку, відповідну вказівку про завершення підписання договорів до 12 липня дав перший заступник міністра агрополітики Максим Мартинюк під час наради за участю представників Мінекономрозвитку і Нацкомітету промрозвитку.

Директор департаменту фінансово-кредитної політики Мінагропроду Баграт Ахіджанов повідомив, що з ПриватБанком повністю опрацьовані положення угоди, інші банки - Укргазбанк, Ощадбанк, Укрексімбанк - на завершальному етапі.

Крім того, в рамках запуску механізму фахівці Мінагропроду повинні розробити пам'ятки для аграріїв, про те, що для отримання часткової компенсації вони повинні подати в держбанк тільки три документи: копію платіжного доручення; акт прийому-передачі техніки та обладнання і свідоцтво про держреєстрацію техніки (в разі, якщо техніка підлягає такій реєстрації).

"Єдине обмеження - аграрій повинен використовувати куплену техніку за призначенням і протягом трьох років не може її відчужувати", - уточнили в Нацкомітеті.

Сповістити регіональних і місцевих керівників про шляхи реалізації механізму компенсації фахівці Мінагропроду повинні на плановому селекторної наради 13 липня.

Як повідомлялося, раніше в Нацкомітеті зазначали, що вже 2 червня на сайті МЕРТ був оприлюднений сформований комісією під керівництвом першого віце-прем'єра Степана Кубіва список із 40 підприємств вітчизняного машинобудування, чия техніка підлягає 20% компенсації вартості під час купівлі аграріями.

Зі свого боку Мінагропрод мав до 7 липня укласти угоди з державними банками та провести роз'яснювальну роботу серед аграріїв про реалізацію механізму компенсації.

Аграрії, починаючи з 2017 року, будуть отримувати через державні банки часткову компенсацію під час купівлі сільськогосподарської техніки в розмірі 20% її вартості за умови, що рівень локалізації виробництва складної техніки в Україні перевищує 35%. У бюджеті на 2017 рік на зазначену програму передбачено близько 550 млн грн.