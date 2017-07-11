Ryanair та інші лоукостери прийдуть в Україну, - Кононенко

Перший заступник керівника фракції "Блок Петра Порошенка" Ігор Кононенко переконаний, що компанія-лоукостер Ryanair (Ірландія) буде працювати в Україні, а учасники переговорів скоро досягнуть згоди.

"Мені відома позиція міністра інфраструктури Володимира Омеляна, керівника аеропорту "Бориспіль" Рябікіна (Павло Рябікін - ІФ), там є питання суто економічні – цьогорічні збитки аеропорту 2 млрд, які могли б утворитися в результаті прийняття рішення", - заявив І. Кононенко журналістам в парламенті, повідомляє прес-служба БПП у вівторок.

На думку народного депутата, на сьогодні учасники переговорів обмінялися політичними заявами і скоро досягнуть згоди.

"На мою думку, згода буде, і, можлива, її досягнуть протягом місяця. І компанія Ryanair, і інші лоукостер прийдуть в Україну", - сказав Ігор Кононенко.