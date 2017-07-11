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15:36 11.07.2017

Фінляндія має намір виділити Україні EUR6 млн на реформу середньої освіти

Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич заявляє, що Фінляндія має намір виділити Україні EUR6 млн на реформу середньої освіти терміном на 4 роки.

"Цей проект буде мати орієнтовну вартість EUR6 млн. Він розрахований на 4 роки. Це не дуже великі кошти на такий період часу, але ці кошти ми вкладемо саме у формування нової моделі педагогічної освіти. Тому що в нас сьогодні залишилася архаїчна модель педагогічної освіти, яка молодих учителів швидше забезпечує теоретичними знаннями, але не дає їм сучасних інструментів для роботи з дітьми ", - сказала Л.Гриневич в ефірі "5 каналу".

За її словами уряд Фінляндії вирішив підтримати реформування середньої освіти в Україні, зокрема, педагогічної освіти, й перехід до нової школи.

Л.Гриневич зазначила, що до початку 2018/2019 навчального року необхідно провести перепідготовку 20 тис. учителів.

При цьому вже в 2017/2018 навчальному році стартує пілотний проект, у рамках якого орієнтовно по 4 школи в області (як сільські, так і міські) почнуть працювати за новими стандартами.

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