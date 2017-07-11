Галузеві та бізнес-асоціації розкритикували ініціативу введення податку на упаковку

Американська торгова палата в Україні, Європейська бізнес-асоціація, Всеукраїнська аграрна рада і кілька галузевих асоціацій розкритикували законопроекти, що пропонують ввести податок на упаковку і "зелений тариф" на спалювання твердих побутових відходів.

"Цього тижня на порядку денному (Верховної Ради - ІФ) цілий пакет законопроектів, основна ідея яких - введення податку на виробництво упаковки. По суті, це подвійне оподаткування... Кошти від якого повинні піти на утилізацію. Але ніяких нормативів, показників з утилізації і переробки ці законопроекти не встановлюють", - сказала менеджер з питань стратегічного розвитку Американської торговельної палати в Україні Юлія Стельмах на прес-конференції в агентстві "Інтерфакс-Україна".

За її словами, згадані законопроекти пропонують альтернативу сплаті податку - організацію розширеної відповідальності. "Чи можливе функціонування організації розширеної відповідальності в рамках цього пакета законопроектів? Вводиться обов'язок банківської гарантії в сумі EUR1 млн, яку не всі суб'єкти господарювання можуть собі дозволити, і обов'язок 100% матеріальної утилізації", - зазначила Ю.Стельмах.

За даними асоціації "Укрпапір", введення податку на упаковку призведе до зростання вартості продукції на 10-15%.

В Американській торговельній палаті повідомили, що неодноразово порушували питання про необхідність якнайшвидшого прийняття Національної стратегії поводження з відходами, де будуть закладені базові європейські принципи роздільного збору, розширеної відповідальності, ієрархії поводження з відходами, і розробки проекту закону про відходи, на якому базуватиметься система звернення з різними видами відходів.

Американська торгова палата в Україні, Європейська бізнес-асоціація, Всеукраїнська аграрна рада, Союз молочних підприємств, асоціація "Укрпапір" і виробничо-екологічне підприємство "Укрвторма" закликали ініціаторів законопроектів №4835-4838 і №6602 відкликати їх.