"Укрнафта" практично піде з ринку в 2019 р. у разі подальшого позбавлення ліцензій

ПАТ "Укрнафта" практично полишить ринок в 2019 році за умови подальшої втрати спецдозволів на родовища, повідомив глава компанії Марк Роллінс на круглому столі в Києві у вівторок.

"Через два-три роки "Укрнафта" практично піде з ринку (за подальшого непродовження ліцензій - ІФ)", - сказав він.

За словами М.Роллінса, якщо в 2016 році обсяг видобутку компанії становив 1,518 млн тонн на рік, то за втрати спецдозволів у 2019 році буде добуватися лише 271 тис. тонн на рік.

Він нагадав про позицію "Укрнафти, що полягає в тому, що практика Держгеонадр щодо непродовження ліцензій компанії через податкові борги є незаконною.

"Укрнафта" є найбільшою нафтовидобувною компанією країни. НАК "Нафтогаз України" належить 50% + 1 акція "Укрнафти", групі компаній, пов'язаних з колишніми акціонерами ПриватБанку, - близько 42% акцій.