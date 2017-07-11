Аеропорт "Бориспіль" у 2013-2016 рр. надавав знижки лише МАУ

Державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" протягом 2013-2016 рр. надавало знижки до аеропортовим зборів тільки ПрАТ "Міжнародні авіалінії України" (МАУ, Київ), зазначено в опублікованих днями рекомендаціях Антимонопольного комітету України від 14 червня цього року.

"Іншим авіаперевізникам знижки до аеропортовим зборів не надавалися", - констатується в документі.

АМКУ нагадує, що в Україні з кінця 2012 року рішенням Мінінфраструктури і Мінекономрозвитку керівникам аеропортів було дозволено надавати авіакомпаніям знижки до аеропортових зборів до 80%. Йдеться про збори за посадку-зліт; за обслуговування пасажирів в аеровокзалі; за забезпечення авіаційної безпеки і за наднормативну стоянку повітряних суден.

Антимонопольне відомство зазначає, що в рамках дослідження ринку пасажирських авіаперевезень запитувало у міністерств обґрунтування цих знижок, однак не отримало його.

"Надання можливості керівникам аеропортів застосовувати... до 80% знижки до аеропортових зборів за відсутності розрахунків економічної ефективності..., а також без аналізу впливу на ринки надання спеціалізованих послуг в аеропортах України та на ринки перевезень пасажирів авіаційним транспортом може свідчити про необґрунтовано завищений розмір граничних ставок аеропортових зборів", - вважає АМКУ.

За результатами дослідження питання надання таких знижок комітет встановив, що деякі аеропорти одним авіаперевізникам надають такі знижки на регулярні рейси, іншим ні.

Як приклад відомство наводить відмови "Борисполя" авіакомпаніям "Роза вітрів" та "Дніпроавіа" відповідно в 2013 році і листопаді 2016 року.

"Міжнародний аеропорт "Бориспіль" продовжує на свій розсуд надавати знижки до аеропортовиз зборів тільки одній компанії", - заявляв АМКУ станом на 14 червня цього року.

Відомство нагадало про рекомендації ІАТА, згідно з якими знижки можуть бути підтримані, якщо вони не порушують умов чесної конкуренції, не є дискримінаційними і застосовуються обґрунтовано. Крім цього, вони можуть вводитися після консультацій з усіма авіакомпаніями і узгодження чітких вимірюваних завдань, пов'язаних з такими знижками і преференціями.

АМКУ також вказує на необхідність перевірки дотримання політики ІСАО із зборів: преференції повинні бути недискримінаційними, справедливо розподіленими серед всіх користувачів і обмеженими в часі, за обсягами і кількістю. Серед інших умов - проведення аналізу впливу на операційну діяльність і мережевий ефект учасників авіаперевезень, публікація всіх деталей про систему преференцій на сайтах аеропортів і можливість звернутися до незалежного регулюючого органу в разі, якщо авіакомпанії не згодні з рішенням аеропорту.

Як повідомлялося, аеропорт "Бориспіль" на початку травня 2017 року затвердив положення про застосування понижувальних коефіцієнтів до аеропортових зборів на період до квітня 2022 року або досягнення пасажиропотоку в 20 млн. Відповідний документ підписав в.о. першого заступника гендиректора Євген Дихне, який очолював аеропорт до березня цього року, коли його новим гендиректором за підсумками конкурсу став Павло Рябікін.

Згідно з положенням, "Бориспіль" запропонував 80% знижку до пасажирського збору за транзитного пасажира. Для вже наявних рейсів знижка до пасажирського збору залежить від приросту і забезпечується авіакомпанією пасажиропотоку: до 100 тис. ос. вона нульова, від 100 до 300 тис. - 10%, від 300 тис. до 600 тис. - 20%, від 600 тис. до 1,2 млн - 30%, від 1,2 млн до 2,4 млн - 40%, від 2,4 млн до 4,8 млн - 50% і понад 4,8 млн - 60%.

Для нових міжнародних рейсів (мінімум раз на тиждень в пункт, розташований на відстані від 100 км від наявної мережі) знижка до збору за зліт-посадку і пасажирського збору в перший рік становить 80%. У другій рік вона зменшується до 60%, третій - до 40% і четвертий - до 20%, однак якщо авіакомпанія зможе забезпечити щорічний приріст пасажирів на нових рейсах в 150 тис., То уникне такого зменшення.

Крім цього, Мінінфраструктури в середині червня знизило граничний розмір пасажирського збору для "Борисполя" для міжнародних рейсів з $17 до $13, для транзитних пасажирів - до $8,5. Воно також дозволило аеропорту надавати до 30% знижки на чартерні рейси.

Керівництво "Борисполя" після опублікування рекомендацій АМКУ повідомило, що уточнить свою публічну оферту про надання знижок, зазначивши, що антимонопольне відомство не знало про травневому наказі.

Дискусія про аеропортові збори загострилася після відмови найбільшої європейської авіакомпанії Ryanair від заявленого входу в Україні, яка пояснила своє рішення порушенням "Борисполем" досягнутих раніше домовленостей. На думку Ryanair, "Бориспіль" вибрав захист авіакомпаній з високими тарифами, включаючи МАУ, позбавляє українських споживачів і відвідувачів країни доступу до низьких тарифів у Європі і широкої мережі маршрутів.

Гендиректор аеропорту П.Рябікін заявив, що Ryanair висуває "Борисполю" ультимативні вимоги щодо польотів до Києва, зокрема, про вирішення спорів у Лондонському арбітражі та занижені або нульові тарифи на низку послуг. Він заявив, що не має наміру підписувати договір з Ryanair, доки не будуть зняті всі розбіжності в пунктах договору.

Таку позицію різко розкритикував міністр інфраструктури Володимир Омелян. Він знову висловив припущення, що перешкоди до приходу Ryanair в Україні пов'язані з небажанням відкритої конкуренції з боку МАУ, і звинуватив главу "Борисполя" в розголошенні конфіденційних умов договору.

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" є найбільшим в Україні із загальною площею близько 1 тис. га. Має дві злітно-посадкові смуги: одну - завдовжки 4 тис. м, завширшки 60 м, другу - завдовжки 3,500 тис. м, завширшки 63 м. На його території розташовані чотири пасажирські термінали і поштово-вантажний комплекс. Відповідно до фінплану аеропорту на 2017 рік, пасажиропотік на цей рік планується на рівні 10,16 млн осіб., що на 18% більше фактичного показника в 2016 році.

МАУ є найбільшою українською авіакомпанією. Її базовий аеропорт - "Бориспіль". Наразі у флоті МАУ 42 літака середнім віком 12 років. Одним з кінцевих бенефіціарів компанії є бізнесмен Ігор Коломойський. МАУ в цьому році мають намір збільшити кількість пасажирів з 6 млн до 7,8 млн, в тому числі з "Борисполя" - з 2,66 млн до 3,3 млн.

Ryanair, згідно з повідомленням Ірландської фондової біржі, де торгуються її акції, за підсумками червня 2017 року збільшила перевезення пасажирів в річному вимірі на 13% - до 123,8 млн. Флот компанії складається з 427 літаків.

Україна повинна була стати 34 країною в мережі компанії. Передбачалося виконувати рейси за чотирма напрямками з Борисполя, по семи - зі Львова.