Події

17:12 11.07.2017

За вступ України до НАТО на референдумі проголосували б 46% українців

В Україні 46,1% респондентів підтримали б на референдумі вступ України до НАТО, 33,4% опитаних проголосували б проти, свідчать результати спільного опитування Інституту ім. Горшеніна та представництва Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні та Білорусі.

Як свідчать результати опитування, проведеного в травні-червні цього року, 6,4% респондентів не прийшли б на такий референдум, ще 14,1% не змогли визначитися з відповіддю.

На заході України підтримують вступ до Альянсу 76,5% опитаних громадян, на сході - 29,2%, півдні - 21,8%.

При цьому 60,5% жителів півдня України проти членства в НАТО, на сході його не підтримують 43%, а на заході - лише 11,8%.

У центрі України кількість прибічників і противників вступу України до НАТО практично однакова: 39,1% - "за" і 41,5% - "проти".

Опитування було проведене в травні-червні цього року. Під час дослідження було опитано 2000 респондентів в усіх регіонах України (без урахування окупованих територій АР Крим, Севастополя, Донецької та Луганської областей). Похибка репрезентативності не перевищує 2,2%.

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