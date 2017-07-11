ВР удосконалила механізм фінансування поводження з радіоактивними відходами

Верховна Рада України вдосконалила механізм фінансування поводження з радіоактивними відходами (РАВ), повернувши відповідному Фонду накопичувальний статус.

За внесення змін до закону "Про поводження з РАВ" (№6435) у другому читанні та в цілому у вівторок проголосував 231 народний депутат, а за внесення змін до бюджетного кодексу в частині удосконалення механізму фінансування поводження з РАВ (№6436) - 239 депутатів.

За даними Міністерства екології та природних ресурсів, зокрема, через відсутність коштів не ведеться будівництво сховища для зберігання високоактивних РАВ, які в 2018 році мають бути повернуті в країну з РФ після переробки відпрацьованого палива (ВЯП) з АЕС України.

У разі неможливості прийняття РАВ з січня 2018 року, Україна повинна буде сплатити штраф у сумі $19 млн і щорічно платити до $0,7 млн за кожну тонну таких відходів. Графік повернення РАВ передбачає щорічну передачу з РФ в Україну 70 тонн в 2018-2020 роках, 35 тонн - у 2021-2024 роках і 67 тонн - у 2025 році.

Сумарна вартість будівництва сховища для зберігання ВРАВ станом на середину 2016 року оцінювалася в 340 млн грн.

Як повідомлялося, державний фонд поводження з радіоактивними відходами створений в 2008 році для акумулювання коштів виробників радіоактивних відходів з метою їх майбутнього захоронення. Після внесення змін до законодавства в 2010 році фонд втратив статус накопичувального, що призвело до браку коштів на створення інфраструктури для поводження з РАВ.

Такий стан унеможливлює будь-яке, навіть короткострокове, планування питань, пов'язаних зі створенням об'єктів для поводження з РАВ, оскільки створення об'єктів 4-5 категорії складності (якими зазвичай є сховища для радіоактивних відходів), вимагає довгострокової реалізації. Від проекту до введення в експлуатацію і ліцензування проходить 5-6 років.

У 2016 році глава Державного агентства України з управління зоною відчуження Віталій Петрук відзначав, що фонду необхідно повернути первісну функцію у вигляді фінансування переробки та захоронення РАВ діючих АЕС і розширити його сферу діяльності на поводження з відходами чорнобильського походження, тоді як в останні роки він використовується переважно на підтримку об'єктів зони в існуючому стані.