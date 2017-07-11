Порошенко має зайнятися долею свого законопроекту про скасування депутатської недоторканності з позитивними висновками КС, - Дерев’янко

Президент України Петро Порошенко має порушити перед парламентарями питання про долю внесеного ним у 2015 році проекту закону про скасування депутатської недоторканності, який уже отримав позитивний висновок Конституційного Суду країни, проте згодом так і не був винесений на голосування, вважає позафракційний народний депутат Юрій Дерев’янко.

У кулуарах Верховної Ради у вівторок він висловив думку, що розгляд подань генерального прокурора Юрія Луценка про зняття депутатської недоторканності з п'яти парламентарів буде результативним. "Чому генеральний прокурор не приїжджає до Верховної Ради? Ми його з нетерпінням очікуємо і хочемо позитивного голосування. Ми за те, щоб депутати виконували свої обіцянки", - сказав Ю.Дерев’янко.

При цьому нардеп додав: "Другим кроком має стати внесення до зали законопроекту про зняття депутатської недоторканності з усіх народних депутатів. Ми чекаємо на цей крок від президента. Вже два роки зміни до Конституції після позитивного висновку Конституційного Суду лежать в Адміністрації президента, а президент не вносить їх до Верховної Ради".

Як повідомлялося, 16 січня 2015 року Верховна Рада внесла до порядку денного сесії президентський проект закону про внесення змін до Конституції України щодо депутатської недоторканності та обмеження суддівської недоторканності (№1776). Відповідний законопроект було направлено на розгляд до Конституційного Суду для отримання висновку згідно з регламентом роботи Верховної Ради.

19 червня 2015 року КСУ оприлюднив рішення, яким визнав відповідними Основному закону положення законопроекту про внесення змін щодо скасування депутатської та обмеження суддівської недоторканності. "Визнати відповідним вимогам статей 157 і 158 Конституції України законопроект про внесення змін до Конституції України щодо недоторканності народних депутатів і суддів", - йдеться в рішенні суду.

15 вересня того самого року П.Порошенко заявив, що очікує ухвалення ВР у першому читанні змін до Конституції України щодо скасування депутатської та суддівської недоторканності вже під час поточної сесії. Президент нагадав, що ініціював зміни до Конституції за чотирма напрямами: децентралізація, судова реформа, а також щодо зняття депутатської та суддівської недоторканності. "Я вніс, проголосували, направили до КС. КС підтримав ці зміни. Нині цей законопроект лежить і чекає на рішення парламенту. Довго затягуватимуть - стимулюватимемо, зокрема через механізм підтримки людей, адже на сьогодні є народні депутати, яких обґрунтовано підозрюють у здійсненні, зокрема, корупційних злочинів, і фактично їх затримати неможливо", - сказав глава держави.

9 лютого 2016 року П.Порошенко висловив сподівання, що народні депутати повернуться до розгляду його законопроекту про зняття депутатської недоторканності (№1776). "Цей законопроект отримав позитивний висновок Конституційного Суду, що він конституційний, сьогодні м'яч перебуває на полі Верховної Ради. Потрібен суспільний запит, цивільний тиск", - сказав президент, нагадавши, що раніше вніс відповідний законопроект до парламенту, і ВР направила його до КС. Після висновку Конституційного суду парламент це питання більше не розглядав.

Згідно з інформацією на сайті Верховної Ради, станом на 11 липня 2017 року президентський проект закону про внесення змін до Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України і суддів) №1776, що отримав 30 червня 2015 року висновок КС, 2 липня 2015 року - висновок одного з парламентських комітетів, а 22 грудня 2015 року - другого комітету, має статус проходження "Очікує розгляду".