Суд остаточно відмовив Шокіну у відновленні на посаді генпрокурора

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє, що вища судова інстанція остаточно відмовила екс-генпрокурору Віктору Шокіну у відновленні на цій посаді.

"Сьогодні вища судова інстанція відмовила у звільненні Луценка та відновленні на посаді Шокіна", - повідомив Ю.Луценко, виступаючи в парламенті у вівторок.

Як повідомлялося, у березні поточного року В.Шокін подав позов до Вищого адміністративного суду України про визнання незаконними і про скасування рішень щодо його звільнення, а також про відновлення на адміністративній посаді.

У прес-службі ВАСУ агентству "Інтерфакс-Україна" пояснили, що В.Шокін просить визнати незаконними та скасувати постанову Верховної Ради про надання згоди на його звільнення, а також відповідні укази президента. Крім того, екс-генпрокурор просить відновити його "на адміністративній посаді".

ВАСУ 20 квітня відмовив представникам В.Шокіна в задоволенні клопотання про відновлення термінів подання позову та залишив його позов до Верховної Ради і президента без розгляду: "У задоволенні клопотання позивача про відновлення терміну звернення до суду відмовити. Адміністративний позов Шокіна... залишити без розгляду".

29 березня 2016 року Верховна Рада надала згоду на звільнення президентом України Петром Порошенком генпрокурора В.Шокіна. 3 квітня П.Порошенко підписав указ про звільнення його з посади. У травні генпрокурором України було призначено Юрія Луценка.