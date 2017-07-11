МАУ не може впливати на переговори між аеропортом "Бориспіль" та Ryanair

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ, Київ) запевняє, що не є учасником переговорів між двома господарюючими суб'єктами - аеропортом "Бориспіль" та Ryanair, а тому не має жодної можливості впливати на хід цих переговорів, констатується в заяві МАУ, переданій агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

"У зв'язку з цим викликають здивування емоційні та безвідповідальні заяви міністра інфраструктури, який стверджує, що основною причиною рішення Ryanair є МАУ. І замість того, щоб шукати альтернативне рішення, намагається виправдати себе в публічному полі", - повідомляється в ній.

Крім того, МАУ висловлює здивування публічною заявою Ryanair про скасування своїх планів на українському ринку.

"Своє рішення лоукост пояснює бажанням міжнародного аеропорту "Бориспіль" захистити "високотарифних перевізників", у тому числі й МАУ, та позбавити наших співвітчизників можливості літати за доступними цінами. Це твердження не відповідає дійсності, оскільки авіакомпанія МАУ пропонує своїм пасажирам широкий діапазон цін, що починаються від 249 грн на внутрішніх рейсах і від 587 грн на міжнародних", - зазначає авіакомпанія.

МАУ також наголошує, що дії глави Мінінфраструктури викликають низку запитань, як у частині зобов'язань забезпечити ставку збору для ірландської компанії в аеропорту "Бориспіль" на рівні $7,5 за пасажира, так і власне пропозиція преференції одному перевізнику.

"Варто також зазначити, що авіакомпанія Ryanair розпочала передчасний продаж квитків на рейси, не маючи ані призначень на виконання міжнародних рейсів, ані відповідної угоди з аеропортом, ані слотів. Заручниками ситуації, на яку варто звернути увагу компетентним органам, стали пасажири, які вже придбали ці квитки", - зазначає МАУ.

Вона заявляє, що вітає прихід нових перевізників, оскільки це сприяє пожвавленню ринку та поступовому покращенню економічної ситуації в країні.

"Тому закликаємо Міністерство інфраструктури та авіакомпанію Ryanair відповідальніше ставитися до публічних заяв. Авіакомпанія МАУ відкрита до діалогу та готова допомагати державі у вирішенні галузевих проблем", - резюмує авіаперевізник.

Як повідомлялося, Ryanair у понеділок увечері, 10 липня, оголосив про скасування свого запланованого виходу на ринок України після того, як аеропорт "Бориспіль" порушив угоду, досягнуту в березні цього року в Мінінфраструктури з посадовими особами аеропорту і його нинішнім генеральним директором П.Рябікіним.

"Ми шкодуємо про те, що аеропорт Києва продемонстрував, що Україна ще не є достатньо зрілим або надійним місцем для інвестицій потужного авіафлоту Ryanair", - прокоментував це рішення головний комерційний директор (CCO) Ryanair Девід О'Браєн (David O'Brien).

За його словами, "Бориспіль" вибрав захист авіакомпаній із високими тарифами, включаючи "Міжнародні авіалінії України", позбавляє українських споживачів і відвідувачів країни доступу до низьких тарифів в Європі та широкої мережі маршрутів.

Він висловив жаль, що аеропорт Львова став жертвою рішення "Борисполя".

Компанія ж запропонувала клієнтам, які вже купили квитки на оголошені рейси з/в Україну, зв'язатися з нею поштою для повернення грошей.

Раніше в понеділок П.Рябікін заявив, що Ryanair висуває до "Борисполя" вимоги щодо польотів до Києва, які не відповідають українському законодавству. "Перше: вони вимагають, щоб спірні питання вирішувалися в Лондонському арбітражі із застосуванням лондонського права. Ми ж наполягаємо, що питання мають вирішуватися в судовому порядку в українських інстанціях", - сказав він.

Серед інших таких умов - безкоштовна аеронавігація, стійкі реєстрації, стоянки таксі, площі під рекламу, офіси продажу квитків, вимоги про 60 днів кредитування з боку аеропорту та виплата їм 35% прибутку від діяльності магазинів безмитної торгівлі (duty free), закріплення пасажирського збору в сумі $7,5 на п’ять років.

П.Рябікін заявив, що не має наміру підписувати договір із Ryanair, доки не буде знято всі розбіжності в пунктах договору.

Таку позицію вдень у понеділок різко розкритикував В.Омелян, який укотре висловив припущення, що перешкоди приходу Ryanair в Україну пов'язані з небажанням відкритої конкуренції з боку найбільшої української держкомпанії "МАУ", що заборгувала бюджету близько 400 млн грн.

Міністр звинуватив голову "Борисполя" в розголошенні конфіденційних умов договору.

У вівторок, 11 липня, В.Омелян заявив про намір винести на засідання уряду в середу, 12 липня, подання про звільнення генерального директора "Борисполя".

Пізніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив залучити Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) до оцінки переговорного процесу з ірландським лоукост-авіаперевізником Ryanair про польоти в Україну і заявив про необхідність відновлення цих переговорів.