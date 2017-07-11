ФГВФО виставить на аукціон великий пакет акцій "Мотор Січі"

ТОВ "Інвестиційний капітал Україна" (Київ, компанія групи ICU) виступить брокером із продажу пакета акцій ПАТ "Мотор Січ" (Запоріжжя), які перебувають на балансі ліквідовуваного банку "Фінанси та Кредит" (Київ), повідомляється в прес-релізі ICU.

Цінні папери буде виставлено на продаж на "Українській біржі" (УБ, Київ). Перші торги призначені 28 липня. Стартову ціну продажу встановлено на рівні 2,247 тис. грн за акцію, тоді як за підсумками торгів на УБ 10 липня ціна становила 2,505 тис. грн за штуку.

Обсяг пакета цінних паперів не уточнюється. Водночас зазначено, що акції продаватимуть великим лотом - понад 20 млн грн.

Окрім цього, "Інвестиційний капітал Україна" виступить брокером із продажу акцій ПАТ "Галичфарм", ПАТ "Ужгородський турбогаз", ПрАТ "Кременчукм’ясо" і ПрАТ "Токмацький ковальсько-штампувальний завод".

Аукціон із продажу акцій перших двох підприємств відбуватиметься на ПФТС, решти - на біржі "Перспектива" (обидві - Київ). Перші торги на обох майданчиках також заплановані на 28 липня 2017 року. Стартова ціна та обсяг пакетів не уточнюються.

Як повідомлялося, ТОВ "Інвестиційний капітал Україна" виступило брокером із продажу акцій ПАТ "Укрнафта" і ПАТ "Центренерго" з балансу банку "Форум".

За підсумками аукціону на УБ 10 липня акції "Центренерго" було продано за ціною 10,67 грн за шт., що відповідає котируванням цінних паперів за підсумками торговельної сесії на біржі 10 червня. Водночас акції "Укрнафти" були продані за ціною 297,4 грн за шт., що у 2,42 раза вище за котирування цінних паперів за підсумками торговельної сесії 10 червня.

Виручка від реалізації кожного з пакетів, відповідно, становила 2,129 млн грн і 3 млн 465,3 тис. грн.

Групу ICU створено в червні 2006 року. Надає послуги з торгівлі цінними паперами, інвестиційно-банківські послуги, а також здійснює управління активами інститутів спільного інвестування. До її складу входять ТОВ "Інвестиційний капітал Україна", КУА "Інвестиційний капітал Україна", банк "Авангард", КУА-АПФ "Тройка Діалог Україна" (усі - Київ). Раніше співвласником і головою ради директорів групи була Валерія Гонтарева, яку за пропозицією президента Петра Порошенка парламент у червні 2014 року затвердив на посаду глави Національного банку України.

Після цього В.Гонтарева продала свою частку в ICU. Основними партнерами групи залишилися Макар Пасенюк та Костянтин Стеценко з частками 41,7%, а також Олександр Вальчишен та Володимир Демчишин, що очолював Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, яким належить відповідно 6,58% та 9,99% акцій.