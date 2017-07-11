Луценко обіцяє у вересні повторне подання на депутатів Дейдея і Лозового

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє, що подасть повторно подання на притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів Євгена Дейдея (фракція "Народний фронт") і Андрія Лозового (фракція Радикальної партії Олега Ляшка), так як парламент не задовольнив ці подання зараз.

"Вважаю це політично і юридично неприйнятною практикою і відразу ж заявляю, що подання на цих народних депутатів (Е.Дейдея і О.Лозового - ІФ) будуть внесені відразу після парламентських канікул", - сказав генпрокурор журналістам після засідання Верховної Ради.

Ю.Луценко запевнив, що "ніхто не сховається ні за депутатським мандатом, ні на далеких островах".

"Якщо парламент не зняв (депутатську недоторканність - ІФ) цього разу, значить, у вересні буде змушений розглядати це питання повторно", - додав він.

Як повідомлялося, Верховна Рада у вівторок не підтримала подання генпрокурора на дачу згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів Е.Дейдея і О.Лозового.