На виїзді з Києва невідомі обстріляли автомобіль, одну людину поранено

У Голосіївському районі Києва невідомі обстріляли червоний легковий автомобіль "Шкода Октавіа", одну людину поранено, повідомляє "еспресо" у вівторок.

"На місці події знаходиться закривавлений потерпілий. Нападники втекли в невідомому напрямку. З яких причин невідомі відкрили вогонь по автомобілю поки не відомо. На місці події працює слідчо-оперативна група", - йдеться в повідомленні.

На знімках з місця події видно, що автомобіль був обстріляний на околиці міста, далеко від забудови. Автомобіль оточений, поруч знаходиться кілька автомобілів поліції.

Як повідомляє інтернет-спільнота dtp.kiev.ua, це було збройне пограбування, потерпілий - водій автомобіля. "Розбій зі стріляниною в Києві, зараз. Біля ТНК на Видубичах ... За попередньою інформацією, на водія Шкоди напали, забрали сумку з грошима, близько 2,5 млн грн", - йдеться в повідомленні.

За даними правоохоронців, постраждалий отримав поранення в руку, при цьому був зупинений правоохоронцями. "Була стрілянина, поранили руку, він наздоганяв злодіїв, його зупинила поліція. Кулю видно на сидінні, зламаний ключ у замку, авто працює", - інформують автори повідомлення.

У той же час в поліції Києва агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили, що потерпілий, 1966 р.н., поранений в руку з травматичної зброї.

Інцидент почався під мостом на Столичному шосе в Голосіївському районі, де виявили гільзи і розбите скло, але всі учасники з місця події виїхали, а потерпілий був знайдений в іншому місці. За його словами, нападники втекли на автомобілі "Шкода".

"Працює слідчо-оперативна група, розбираються ... Швидше за все, буде кримінальне провадження за ст.187 (розбій - ІФ) Кримінального кодексу України", - сказав співрозмовник агентства.