Події

21:39 11.07.2017

Всі матеріали у справі Добкіна готові

Генеральний прокурор України Юрій Луценко сподівається, що регламентний комітет у середу, 12 липня, розгляне подання на зняття недоторканності з народного депутата з фракції "Опозиційний блок" Михайла Добкіна, і заявляє, що всі матеріали підготовлені.

"У мене всі матеріали готові. Насправді, це справа дуже схожа на справу пана Довгого (народний депутат з групи" Воля народу "Олесь Довгий - ІФ). Але є одна особливість - секретар однієї з рад звинувачується в зловживанні через порушення регламенту ... а ось голова має право не підписувати рішення, якщо впевнений у його незаконності. Проте голова Харківської міської ради Добкін і секретар Харківської міськради Кернес удвох в змові з іншими особами провели таке рішення, а потім підписали відповідні документи, і десятки так званих кооперативщиків отримали десятки гектарів землі в Харкові не тільки в користування, а у власність, безкоштовно", - сказав генпрокурор журналістам у вівторок в кулуарах парламенту.

Як повідомлялося 29 червня Ю.Луценко вніс до Верховної Ради подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт М.Добкіна.

За його словами, в діях М.Добкіна "вбачаються ознаки умисної змови групи осіб для зловживання службовим становищем та сприяння шахрайству з метою заволодіння 78 га земельних ділянок у Харкові нормативною вартістю понад 220 млн грн".

Регламентний комітет Верховної Ради 12 липня планує розглянути ці подання

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