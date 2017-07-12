Події

08:38 12.07.2017

У Сан-Франциско диспетчер запобіг зіткненню п'яти літаків

Літак компанії Air Canada з Торонто майже приземлився в аеропорту Сан-Франциско не на посадкову смугу, а на доріжку для рулювання, де в той момент знаходилися чотири пасажирські літаки. Про це повідомляє телеканал CBC News.

Зіткнення вдалося уникнути завдяки вказівкам диспетчера, який дав команду екіпажу літака Air Canada знову набрати висоту. Лайнер пішов на друге коло і незабаром приземлився в потрібному місці.

Співробітники аеропорту і представники Air Canada почали розслідування.

Портал TODAY Graphics опублікував графічне відео події, де схематично показано, як в останній момент літак Air Canada набирає висоту.

Раніше літак Airbus А330 малайзійської авіакомпанії AirAsia X, що вилетів з австралійського міста Голд-Кост в Куала-Лумпур, здійснив екстрену посадку в аеропорту Брісбена через зіткнення з птахами. Літак пролетів 30 хвилин, після чого екіпаж прийняв рішення змінити курс.

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