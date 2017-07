У Сан-Франциско диспетчер запобіг зіткненню п'яти літаків

Літак компанії Air Canada з Торонто майже приземлився в аеропорту Сан-Франциско не на посадкову смугу, а на доріжку для рулювання, де в той момент знаходилися чотири пасажирські літаки. Про це повідомляє телеканал CBC News.

Зіткнення вдалося уникнути завдяки вказівкам диспетчера, який дав команду екіпажу літака Air Canada знову набрати висоту. Лайнер пішов на друге коло і незабаром приземлився в потрібному місці.

Співробітники аеропорту і представники Air Canada почали розслідування.

Портал TODAY Graphics опублікував графічне відео події, де схематично показано, як в останній момент літак Air Canada набирає висоту.

