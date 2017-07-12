Янукович має брати участь у суді в режимі відеоконференції - держадвокат

Державний адвокат колишнього президента України (2010-2014 рр.) Віктора Януковича Віталій Мешечек виступає за участь свого підзахисного в судовому процесі в режимі відеоконференції.

"Для справедливого суду, справедливого розгляду... вважаю його участь у судовому процесі по відеоконференції необхідною", - сказав В.Мешечек журналістам у будівлі Оболонського районного суду Києва, який у середу продовжив розгляд справи з обвинувачення В.Януковича в державній зраді.

"Тобто, я вважаю, що Віктор Федорович Янукович має брати участь у судовому засіданні по відеоконференції і його ніхто не має права позбавляти можливості ставити запитання свідкам, експертам, будь-яким іншим учасникам кримінального провадження, заявляти клопотання, скарги, відводи. Ця моя думка і думка попередніх захисників - я їх цілком підтримую", - пояснив адвокат.