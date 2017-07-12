Прикордонники затримали двох сталкерів, які прямували до Чорнобильської зони

Прикордонники відділу "Млачівка" Житомирського загону затримали біля відселеного смт Вільча Поліського району Київської області двох осіб, які намагалися пішки потрапити до зони відчуження і обов'язкового відселення Чорнобильської АЕС.

"Потрапити на територію Чорнобильської зони намагалися українець і росіянин 24-х і 29-ти років. За словами мандрівників стало відомо, що прибули вони для екстремального туризму та відпочинку. Як з'ясувалося, громадянин Росії потрапив на територію нашої держави в установленому порядку через один з пунктів пропуску", - повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій в середу.

Затриманих передали співробітникам Національної поліції для встановлення обставин правопорушення та прийняття правового рішення.