ТПП України має намір створити антикризовий центр кіберзахисту бізнесу

Торгово-промислова палата України має намір найближчим часом створити антикризовий центр для консультування бізнесу з питань кіберзахисту, повідомляється в прес-релізі палати в середу.

"Фахівці антикризового центру безкоштовно консультуватимуть бізнес, що постраждав від кібератаки, і допоможуть запобігти можливим кіберзагрозам у майбутньому", - йдеться в повідомленні.

Як уточнили агентству "Інтерфакс-Україна" в ТПП, президія палати має затвердити рішення про створення антикризового центру наприкінці липня.

"Бізнес має бути готовий до того, що кібератаки триватимуть. Під час дискусії ми зробили зріз проблеми, щоб на основі почутого виробити ефективний механізм захисту вітчизняних підприємців і підготовки до нової хвилі атак. Окрім заснування антикризового центру кіберзахисту бізнесу, буде сформовано робочу групу, а також направлено звернення до державних органів щодо створення основних резервних каналів для передачі соціальної інформації", - наведено в повідомленні слова голови комітету з електронних комунікацій при ТПП Володимира Коляденка.

Як повідомлялося, Нацполіція після кібератаки 27 червня отримала понад 3 тис. повідомлень про інфікування комп'ютерних мереж вірусом-шифрувальником, зокрема офіційно було подано більше ніж 1,5 тис. заяв, з яких 200 - від держсектора країни, а решта - від приватного сектора. За підсумками звернень порушено понад 800 кримінальних проваджень за ст.361 КК України (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж або мереж електрозв'язку). За даними Національного банку, жертвами атаки стала третина українських банків.

Кіберполіція пояснила масштабність кібератаки несанкціонованим використанням її авторами найбільш популярної в країні програми звітності "M.E.Doc". За даними розробника, його програма працює приблизно на 1 млн комп'ютерів.

Експерти додавали, що постраждали комп'ютерні мережі, які працюють переважно під операційними системами виробництва Microsoft.