Медреформа в Україні може постраждати від "турбулентності" У Раді - німецький депутат

Депутат німецького Бундестагу, член комітету із закордонних справ Марілуіза Бек (Marieluise Beck) вважає, що реформа охорони здоров'я в Україні перебуває під загрозою через галас навколо зняття депутатської недоторканності з окремих депутатів Верховної Ради.

"Ми супроводжуємо багато реформ в Україні, зокрема проект реформи охорони здоров'я. І тут є така загроза, що саме цей проект реформи може постраждати від турбулентності, що відбувається цього сесійного тижня (...) Процес зняття або заяви про зняття недоторканності дуже політизований. Через це ми зараз бачимо, що дуже важлива реформа для населення, а саме системи охорони здоров'я, під загрозою через те, що всі говорять про зняття або незняття депутатської недоторканності", - сказала німецький депутат на прес-конференції в середу в Києві.

За її словами, в уряді Німеччини очікують ухвалення законопроектів, що передбачають реформування сектора охорони здоров'я.

"Можу вас запевнити в тому, що як федеральний канцлер Німеччини, так і Міністерство закордонних справ із нетерпінням очікують ухвалення реформи системи охорони здоров'я в Україні, яка може зумовити початок відчутних позитивних змін для населення України", - додала М.Бек.

Депутат уточнила, що наявна система надання медичних послуг передбачає безкоштовну допомогу лише на папері, однак в житті все залежить від можливості пацієнта оплатити власне лікування.

На її думку, реформа, запропонована в.о. міністра охорони здоров'я Уляною Супрун, може забезпечити безкоштовну базову медичну допомогу для населення і модернізацію системи охорони здоров'я.

Відповідаючи на запитання про можливість зустрічі з головою комітету Верховної Ради з охорони здоров'я Ольгою Богомолець, яка не підтримує цей проект реформи, М.Бек уточнила, що їхня зустріч не передбачена.

"Я знаю, що глава комітету охорони здоров'я (Ольга Богомолець - ІФ) є лікарем Майдану - я це дуже поважаю. З іншого боку, ці дебати про те, що начебто зараз ми маємо систему безкоштовного медичного обслуговування населення, а тут (в реформі - ІФ) зміни в гірший біц, - я цього не поділяю", - додала М.Бек.