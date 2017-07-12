Події

12:43 12.07.2017

Аеропорт "Жуляни" після безвізу збільшив пасажиропотік з ЄС на 60%

Потік пасажирів з України до країн Євросоюзу через пункт пропуску аеропорту "Київ" (Жуляни) після початку дії безвізового режиму 11 червня збільшився на 60% порівняно з аналогічним періодом минулого року, повідомив в.о.начальника Київської міської митниці Державної фіскальної служби (ДФС) Сергій Тупальський.

"Це перевищує всі наші очікування", - написав він на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, з 11 червня до 10 липня через аеропорт "Київ" до ЄС виїхали 39 923 громадянини, тоді як в'їхали 39 482 людини, тоді як рік тому ці показники становили відповідно 24 948 і 24 03.

С.Тупальский уточнив, що близько 75% пасажирів - громадяни України.

Він також нагадав, що за місяць в аеропорту з'явилося 9 нових міжнародних маршрутів.

Як повідомлялося, з початку дії безвізового режиму для в'їзду громадян України до країни Євросоюзу ДФС прогнозувала збільшення пасажиропотоку через кордон на третину.

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