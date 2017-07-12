США пролонгували угоду про призупинення розслідування і не запровадження мит на українські труби

Міністерство торгівлі США пролонгувало підписану в липні 2014 року угоду про призупинення антидемпінгового розслідування щодо труб групи "Інтерпайп" та інших українських компаній в обмін на цінові зобов'язанням щодо рівня постачання цієї продукції на територію країни.

"Учора Міністерством торгівлі США прийнято рішення продовжити дію угоди про цінові зобов'язання щодо трубної продукції", - повідомила заступник міністра економічного розвитку і торгівлі - торговельний представник України Наталія Микольська у Twitter у середу.

При цьому вона у Facebook поширила інформацію, констатувавши, що Міністерство торгівлі США 11 липня поточного року ухвалило рішення про продовження дії угоди про цінові зобов'язання щодо трубної продукції.

"Таким чином, українські виробники трубної продукції можуть і надалі постачати свій товар без сплати антидемпінгового мита. Ще одна перемога завдяки спільній роботі українського виробника "Інтерпайп" та урядової команди міжнародної торгівлі: Володимир Гройсман, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Степан Кубів, Посольство України в США", - йдеться в інформації Н.Микольської.

Заступник міністра нагадує, що цю угоду підписано 10 липня 2014 року за результатами антидемпінгового розслідування на три роки, її термін спливав 10 липня 2017 року.

"Завдяки спільній роботі і представленій позиції української сторони угоду продовжено, що дозволило зберегти доступ для українських труб на ринок США. Працюємо заради експорту", - резюмувала Н.Микольська.

Як повідомлялося, Мінторг США підписав 10 липня 2014 року угоду про призупинення розслідування. Остаточне антидемпінгове мито на продукцію Interpipe Europe S.A. та афілійованих осіб, а також інших українських компаній було встановлено на рівні 6,73%.

Пізніше Мінторг США визначив остаточні антидемпінгові мита на ввезення з України певних типів сталевих труб нафтогазового призначення (oil country tubular goods, OCTG), підвищивши їх порівняно з раніше визначеними митами з 6,73% до 7,47%.

Це мито було встановлене і для підприємств групи "Інтерпайп" - Interpipe Europe S.A., "Інтерпайп-Україна", "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод" (НТЗ) і "Інтерпайп Ніко-Тьюб", - і для всіх інших українських підприємств.

Під розслідування потрапило постачання труб у період із 1 липня 2012 року по 30 червня 2013 року.

"Інтерпайп" входить до десятки найбільших у світі виробників безшовних труб, є третім за величиною виробником цільнокатаних залізничних коліс у світі.

У 2016 році "Інтерпайп" реалізував 572 тис. тонн трубної і колісної продукції. У компанії працюють 11,5 тис. співробітників.

У структурі компанії - п'ять промислових активів: "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод (НТЗ)", "Інтерпайп Новомосковський трубний завод (НМТЗ)", "Інтерпайп Ніко-Тьюб", "Дніпропетровський Втормет" і електросталеплавильний комплекс "Дніпросталь" під брендом "Інтерпайп Сталь".

Кінцевим власником Interpipe Limited є український бізнесмен Віктор Пінчук і члени його сім'ї.