Події

14:10 12.07.2017

Інвестиції в Україну продовжують зростати, констатує Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявляє про значне збільшення іноземних інвестицій в Україну.

"Ми сьогодні маємо зростання прямих іноземних інвестицій більш ніж на $0,5 млрд, а загальна кількість перевищує $4 млрд у минулому році", - сказав П.Порошенко під час робочої поїздки до Сум у середу.

Глава держави зазначив, що Україна проводить ряд важливих реформ в умовах війни і агресії проти країни.

"Але це не заважає вірити в майбутнє України, вірити в ефективність українських реформ і ми будемо рішуче продовжувати ці реформи", - сказав П.Порошенко.

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