"Укртрансгаз" і польська Gaz-system із вересня запропонують розширені потужності для видачі газу в Україну

Оператори газотранспортних систем України та Польщі ПАТ "Укртрансгаз" і Gaz-system із 1 вересня запропонують розширені потужності для видачі газу в Україну, повідомила прес-служба Gaz-system.

Як уточнюють у компанії, через ГВС "Германовичі" в період із 1 вересня по 30 квітня можна буде постачати 250 тис. куб. м газу на годину, в період із 1 травня до 31 серпня - 167 тис. куб. м газу на годину.

Вільна пропускна спроможність пропонуватиметься на аукціонах.

Як повідомлялося, постачання газу в Україну через ГВС "Германовичі" розпочалися в листопаді 2012 року. Загальна пропускна спроможність для постачання газу в Україну на цій ГВС спочатку становила близько 1,5 млрд куб. м на рік.