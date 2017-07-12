Події

14:16 12.07.2017

"Укртрансгаз" і польська Gaz-system із вересня запропонують розширені потужності для видачі газу в Україну

Оператори газотранспортних систем України та Польщі ПАТ "Укртрансгаз" і Gaz-system із 1 вересня запропонують розширені потужності для видачі газу в Україну, повідомила прес-служба Gaz-system.

Як уточнюють у компанії, через ГВС "Германовичі" в період із 1 вересня по 30 квітня можна буде постачати 250 тис. куб. м газу на годину, в період із 1 травня до 31 серпня - 167 тис. куб. м газу на годину.

Вільна пропускна спроможність пропонуватиметься на аукціонах.

Як повідомлялося, постачання газу в Україну через ГВС "Германовичі" розпочалися в листопаді 2012 року. Загальна пропускна спроможність для постачання газу в Україну на цій ГВС спочатку становила близько 1,5 млрд куб. м на рік.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Генпрокуратура здійснює обшуки в "Укренерго" у рамках справи про розкрадання держкоштів

Інвестиції в Україну продовжують зростати, констатує Порошенко

Слідству необхідно вивчити журналістську роботу Шеремета в Україні як можливий мотив вбивства - звіт

Український військовий загинув у середу внаслідок ворожого обстрілу

Янукович має брати участь у суді в режимі відеоконференції - держадвокат

ОСТАННЄ

Турчинов обговорив з послом Японії закон про деокупацію Донбасу

Мінприроди створює Офіс реформ за кошти ЄБРР

США пролонгували угоду про призупинення розслідування і не запровадження мит на українські труби

Facebook почне показувати рекламу в месенджері

НБУ вживає заходів для підвищення дієвості використання облікової ставки

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua
РЕКЛАМА