Події

15:26 12.07.2017

Турчинов обговорив з послом Японії закон про деокупацію Донбасу

Секретар РНБО України Олександр Турчинов обговорив із послом Японії в Україні Шигекі Сумі ситуацію на Донбасі і законопроект "Про особливості державної політики щодо відновлення державного суверенітету України над тимчасово окупованою територією Донецької і Луганської областей", повідомляється на офіційному сайті РНБО в середу.

"Наше завдання - забезпечити ефективний захист нашої країни", - зазначив О.Турчинов під час зустрічі, додавши, що головна мета цього закону - це посилення формату протидії гібридної агресії, захист громадян, які перебувають під окупацією і звільнення окупованих територій.

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