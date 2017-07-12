Події

15:42 12.07.2017

Україна очікує оборонної зброї від зарубіжних партнерів

Україна очікає рішень іноземних партнерів про надання їй оборонної зброї, заявив президент України Петро Порошенко.

"У нас є різке збільшення міжнародної підтримки України. Ми очікуємо рішення про надання Україні оборонної зброї з боку наших стратегічних партнерів", - сказав П.Порошенко під час робочої поїздки до Сум у середу.

Глава держави також поінформував, що поточного тижня відбулося засідання комісії Україна-НАТО, результатом якого є збільшення трастових фондів допомоги Збройним силам України і протидії кіберзлочинності.

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Інтерфакс-Україна
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