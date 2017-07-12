МОЗ ініціює створення резервного фонду для лікування українців за кордоном в екстрених випадках

Міністерство охорони здоров'я ініціює створення резервного фонду для екстреної відправки українців на лікування за кордон, повідомила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

"Ми зараз говоримо з Мінфіном про створення резервного фонду, який би дозволяв виділяти гроші на пацієнтів, які потребують термінового відправлення на лікування за кордон в критичних випадках", - сказала вона журналістам у середу.

Коментуючи систему відправлення українців на лікування за кордон, У.Супрун зазначила, що наразі у МОЗ немає можливості "пересувати пацієнтів у черзі".

"Кілька років тому змінили систему. Тоді було дуже багато корупційного, люди платили, щоб піднятися в черзі, члени комісії та чиновники брали у них гроші", - сказала вона.

"Ми повинні так створити резервний фонд, щоб не було корупційних ризиків", - підкреслила в.о. міністра охорони здоров'я.

Як повідомлялося, Міністерство охорони здоров'я ініціювало виділення додаткових коштів із державного бюджету на забезпечення лікування важкохворих українців за кордоном.

За його даними, наразі в лікуванні за кордоном мають потребу 93 осіб, з них 36 - діти, здебільшого хворим необхідна трансплантація кісткового мозку. На лікування цих 93 пацієнтів необхідно близько 186 млн грн. МОЗ прогнозує, що до кінця року кількість пацієнтів може збільшитися, тому сума необхідного додаткового фінансування становить близько 420 млн грн.

У відомстві стверджують, що в 2017 році в рамках бюджетної програми "Лікування громадян України за кордоном" було виділено близько 204 млн грн, які покривають лише 53,6% потреби. При цьому 203 млн грн уже використано на лікуванні 74 пацієнтів (зокрема 34 дітей).