Wizz Air має намір подвоїти операційну діяльність в Україні в 2018 р.

Авіакомпанія Wizz Air (Угорщина), найбільша лоукост-авіакомпанія в Центральній і Східній Європі, оголосила про подвоєння операційної діяльності в Україні в 2018 році.

Відповідно до прес-релізу компанії, вона додасть третій літак Airbus A320 на свою київську базу в аеропорту "Київ" (Жуляни з квітня 2018 року.

Протягом того ж місяця Wizz запустить два нові маршрути з Києва до Лісабона і Таллінна, а також збільшить частоту рейсів на найпопулярніших напрямках - 11 додаткових рейсів на тиждень у рамках літнього розкладу з Києва в наступному році.

"Квитки на всі нові рейси в продажу - з 12 липня за цінами від 429 грн", - ідеться в повідомленні.

Як зазначає компанія, що реалізація планів приведе до додаткових інвестицій в її київську базу в розмірі близько $300 млн, а також до збільшення кількості посадкових місць на понад 1,5 млн (+ 97% порівняно з 2016 роком).

Починаючи з 19 квітня 2018 року, новий авіалайнер буде забезпечувати перельоти за двома новими маршрутами з Києва в Таллінн і Лісабон. Рейс Київ-Лісабон стане єдиним прямим сполученням між двома столицями.

"Частота рейсів на найбільш популярних напрямках з Києва також зросте з появою нового літака: буде додано по одному рейсу на тиждень у Братиславу, Копенгаген і Дортмунд, а також по два рейси - до Кельна, Меммінгена, Ларнаки і Ганновера.

Крім того, Wizz Air також оприлюднила річний графік для Києва на 2018 рік. Протягом наступних двох тижнів квитки будуть доступні лише для членів Wizz Discount Club, а з 26 липня 2017-го вони стануть доступні всім охочим.

"Динамічний розвиток діяльності Wizz в Україні продовжить стимулювати економіку країни, як і останні 10 років, що приведе до зростання зайнятості в сферах авіації і туризму, підтримки понад 550 робочих місць у цьому році в суміжних галузях по всій країні", - наголошується в повідомленні.

Авіакомпанія також повідомляє, що в першому півріччі 2017 року понад 193 тис. пасажирів скористалося послугами Wizz на українських маршрутах, що на 33% більше, ніж за аналогічний період 2016 року.

"У 2017 році Wizz відновила роботу у Львові завдяки недавно запущеним польотам до Вроцлава і Берліна, а також поповнила свій київський авіапарк другим літаком Airbus A320, який, починаючи з серпня, покриє п'ять нових маршрутів. Після розширення до трьох літаків в 2018 році штат співробітників Wizz Air в Києві становитиме понад 100 осіб, а рейси компанії сполучатимуть українську столицю з 21 пунктом призначення в 11 європейських країнах", - резюмує компанія.

Wizz Air пропонує рейси за понад 500 маршрутами з 28 баз, поєднуючи 141 напрямок у 42 країнах. Флот авіакомпанії складається з 83 літаків Airbus A320 і A321.