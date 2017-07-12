Айсберг у трильйон тонн відколовся від Антарктиди

Айсберг масою в один трильйон тонн відокремився від шельфового льодовика Ларсена С в Антарктиці, повідомляють у середу західні ЗМІ з посиланням на британських фахівців.

Цей айсберг, як очікується, отримає назву A68. Вважається, що він входить до "десятки" найбільш масивних зареєстрованих вченими айсбергів. При цьому він удвічі менший за іншу гігантську крижину B-15, що відокремилася від шельфового льодовика Росса в 2000 році.

"Наразі ми бачимо один великий айсберг. Швидше за все, він з часом розколеться на дрібні шматочки", - сказав професор гляціології британського Університету Суонсі Адріан Лакман.

У повідомленнях зазначається, що А68, можливо, протягом багатьох років залишатиметься приблизно в тому ж районі, де він перебуває зараз. У такому разі його маса тривалий час суттєво не зменшуватиметься.

Згідно з іншим сценарієм, айсберг переміщуватиметься у більш теплі води, і тоді процес танення значно пришвидшиться.

А.Лакман наголосив, що незаперечних доказів того, що відкол гігантського айсберга пов'язаний з процесом зміни клімату, немає.